Der FC Bayern beendet Salzburger CL-Träume

Der deutsche Rekordmeister deklassiert den FC Salzburg mit 7:1. Auch der FC Liverpool steht im CL-Viertelfinale.

Bei den Duellen zwischen dem FC Bayern München gegen den österreichischen Serienmeister FC Salzburg (Hinspiel 1:1) sowie Liverpool gegen Inter Mailand (Hinspiel 2:0) wurden heute die ersten beiden Viertelfinalisten in der UEFA Champions League ermittelt.

Aus rot-weiß-roter Sicht stand natürlich das Spiel in München im Fokus. Die Partie in der Allianz Arena begann dann auch überaus turbulent. Zunächst fand Lewandowski nach einer Minute die erste Chance für die Bayern vor, Keeper Köhn verhinderte den frühen Gegentreffer für seine Mannschaft. Nur 60 Sekunden später wurde es auch auf der Gegenseite erstmals gefährlich, Capaldo verfehlte das Gehäuse nur hauchdünn, Coman grätschte entscheidend dazwischen.

Hattrick von Lewandowski

In der elften Minute brachte Wöber dann Lewandowski im Strafraum zu Fall, der französische Referee Turpin entschied folgerichtig auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, schickte Köhn in die falsche Ecke und schob souverän zum 1:0 für den deutschen Rekordmeister ein.

Wenig später foulte Wöber den polnischen Stürmer erneut, der Unparteiische entschied zunächst auf Freistoß. Der VAR griff ein und es war recht schnell klar warum. Denn Wöber traf Lewandowski genau auf der Linie zum Sechzehner, die Entscheidung lautete erneut Elfmeter. Wieder trat der Goalgetter der Bayern an, verlud Köhn erneut und erhöhte auf 2:0 (21.).

Nur 81 Sekunden später sollte es aus Sicht der Mozartstädter sogar noch schlimmer kommen, denn Lewandowski profitierte von einer etwas kuriosen Szene und finalisierte seinen Hattrick. Als dann Gnabry nach etwas mehr als einer halben Stunde auf 4:0 für die Gastgeber erhöhte, war die Entscheidung spätestens zu diesem Zeitpunkt endgültig gefallen.

In den zweiten 45 Minuten ließen es die Bayern dann zunächst etwas gemütlicher angehen, Müller erhöhte auf 5:0 (54.), der eingewechselte Kjaergaard konnte mit seinem sehenswerten Treffer zumindest zwischenzeitlich für Ergebniskosmetik sorgen (70.).

Erneut Müller (83.) und Sane (86.) stellten mit ihren Toren dann den 7:1-Endstand her, die junge Salzburger Truppe hatte schlussendlich in diesem Achtelfinalduell doch einiges an Lehrgeld zu bezahlen.

Liverpool trotz Niederlage weiter

Der FC Liverpool ging gegen Inter Mailand mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie an der Anfield Road. Der italienische Meister präsentierte sich engagiert, die beste Chance der ersten 45 Minuten fanden allerdings die Engländer vor. Ein Kopfball von Matip landete allerdings an der Querlatte und so ging es torlos in die Kabinen.

Auch nach Seitenwechsel waren die Reds zunächst näher an einem Torerfolg, Salah scheiterte allerdings ebenfalls an der Torumrandung (52.). Zehn Minuten später sorgte Lautaro Martinez mit seinem sehenswerten Führungstreffer dann aber für Spannung. Allerdings schwächten sich die Italiener nur wenig später selbst, der Chilene Alexis Sanchez flog nach wiederholtem harten Einsteigen vom Platz.

In der 77. Minute traf Salah dann erneut Aluminium, es war der insgesamt dritte Stangenschuss der Reds in dieser Partie. Und aus diesem Grund blieb es weiterhin spannend, Inter benötigte nur einen Treffer, um in diesem Spiel eine Verlängerung zu erzwingen.