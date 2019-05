Der Fashion Revolution Day macht Träume wahr

HTL Dornbirn präsentierte den Erlös vom Fashion Revolution Day.

Dornbirn. Kürzlich fand an der HTL Dornbirn der alljährliche „Fashion Revolution Day“ statt. Neben einer Ausstellung mit verschiedenen Projekten zum Thema „Nachhaltigkeit“, luden die Schülerinnen der Abteilung Mode auch zu einem Flohmarkt. Der Erlös vom Flohmarkt und Kuchenverkauf am Fashion Day sollte dieses Jahr an den 11-jährigen krebskranken Luca gehen, der sich damit einen persönlichen Traum erfüllen kann. Dementsprechend wurde beim Flohmarkt auch fleißig eingekauft und vergangene Woche verkündeten die stolzen Schüler, dass 700 Euro für Luca zusammengekommen sind. Die Scheckübergabe erfolgt dann in Kürze.