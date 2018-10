Der etwas andere Einkaufsführer

Regionale Einkaufsführer gibt es viele. „Dort bekomme ich zwar die Adresse her, aber keine Informationen darüber, was aktuell verfügbar ist“, sagt Gerhard Eller. Genau das wollte der 38-Jährige ändern.

Im Vorjahr hat er über Crowdfunding 10.054 Euro eingesammelt, wie die “VN” berichten. In den vergangenen Monaten wurde gemeinsam mit der Bludenzer Agentur„echt­nichtschlecht“ an der App gefeilt. Seit dieser Woche ist „Direkt Regional“ im App-Store und bei Google Play verfügbar. Parallel dazu sind die Inhalte am Computer über die Webseite abrufbar. „Mittlerweile sind schon knapp 50 Produzenten registriert“, zieht Eller eine erste Bilanz.

Für die Region

Ziel der Plattform ist es, Produzenten und Konsumenten miteinander zu verbinden und damit den Konsum von regionalen Lebensmitteln zu fördern. Welcher Landwirt in meinem Umkreis hat gerade Bio-Freiland-Kaninchen im Angebot? Gibt es noch irgendwo ab Hof frischen Kohlrabi? In welcher Sennerei bekomme ich Emmentaler? Der Produzent legt ein Profil an, stellt seine Produkte ein und gibt an, ob diese derzeit verfügbar sind oder nicht. Der Konsument sucht nach Produkten und kann den Produzenten auch direkt über SMS, Telefon, E-Mail oder WhatsApp kontaktieren. „Man könnte sagen, es ist eine Kleinanzeigen-App für Direktvermarkter. Wir haben aber noch eine wichtige Funktion. Wenn ich nämlich als Konsument einen Produzenten oder einen Produkt als Favoriten setze, bekomme ich automatisch eine Push-Nachricht, wenn der Produzent ein neues Produkt einstellt oder eines der Produkte wieder verfügbar ist“, führt Eller aus.