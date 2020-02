Der erfinderische Malberg

Es gibt Menschen, die sind mit außergewöhn­lichen Talenten gesegnet.

Wer seine Talente erkennt, sie fördert, seine Ideen verwirklicht statt daran zu zweifeln, und vielleicht auch ein bisschen Glück hat, der kann vieles er­reichen. Marcel Huber zum Beispiel: Er ist schon 2011 in der ORF-Sendung „Die große Chance“ als Chello aufgetreten. 2013 star­tete er eine Gesangsausbildung an der Rock Pop Jazz Akademie Mittelhessen, mittlerwei­le ist er dort Dozent. Nebenbei startet er als Musiker namens Malberg durch und setzte sich mit dem Song „Killer“ bereits an die Spitze der Schweizer Dance Charts. Außer­dem veröffentlicht er in Kürze ein Sachbuch über Gesang, Physiologie und Technik. Dem nicht genug: Er hat ein Trainingsgerät für die Zunge erfunden. Es sollte eigentlich dem Ge­sangstraining dienen, könnte jetzt aber ein Hilfsmittel für Schlaganfallpatienten werden. Derzeit läuft das Zulassungsverfahren.