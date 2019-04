Der diesjährige April war deutlich zu warm

Der April 2019 fiel deutlich zu warm aus und liegt in der Monatsbilanz um 1,5 Grad über der Klimavergleichsperiode von 1981 bis 2010. "Damit war das in Österreich einer der 25 wärmsten Aprilmonate seit Messbeginn im Jahr 1767", sagte Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Nur wenige Tage später schneite es in Österreich bis in viele Täler. Zum Beispiel lagen am 28. April in St. Jakob im Defereggental (Osttirol, 1.383 m Seehöhe) elf Zentimeter Schnee. In Gatschach am Weissensee (Kärnten, 949 m) lag am 29. April in der Früh eine vier Zentimeter hohe Schneedecke. Die tiefste Temperatur des Monats unterhalb von 1.000 Meter Seehöhe registrierte die ZAMG am 16. April mit minus 5,2 Grad in Gars am Kamp in Niederösterreich.