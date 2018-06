Der Countdown läuft

Rennfahrer und Fans fiebern der Seifenkisten Trophy 1.0 beim Fest der Schulen entgegen.

Dornbirn. Das Rennfieber sprengt schon jetzt beinahe das Thermometer. An die 40 Teilnehmer stehen so gut wie in den Startlöchern. Da und dort wird den Boliden noch das ultimative Feintuning verpasst. Ziemlich cool sind dagegen die Fahrer Emily und Bastian von der 1a sowie Sarah, Leon und Arnes von der 1d der Mittelschule Baumgarten. Stolz präsentieren sie ihre Mercedes Silberpfeile und das, ganz standesgemäß, im Schauraum von Mercedes Schneider. Sehr behutsam gehen die Schüler mit ihren Rennfahrzeugen um, dass nur ja nichts beschädigt wird.