Der Christbaum am Wiener Rathausplatz leuchtet

Der Christbaum am Wiener Rathausplatz erstrahlt nun in weihnachtlichem Glanz. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) schalteten am Samstag die Beleuchtung ein. Der Baum stammt heuer aus dem Mühlviertel. Coronabedingt gab es keinen großen Festakt. Die "Illuminierung" wurde in sehr kleinem Rahmen vorgenommen. Das Ereignis gehört zur vorweihnachtlichen Tradition in der Bundeshauptstadt.

Üblicherweise stellt das Ereignis auch die offizielle Eröffnung des Christkindlmarktes am Rathausplatz dar. Der Besucherandrang ist darum meist entsprechend groß. Heuer sind die Weihnachtsmärkte - also auch jener vor dem Rathaus - aber noch geschlossen. Und auch Besucher waren bei dem kurzen Festakt am Samstag nicht erlaubt. Um 17.00 schritten die beiden Landeschefs zur Tat und entzündeten per Knopfdruck die 2.000 montierten LED-Lichter.

Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz kommt seit 1959 jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Heuer war Oberösterreich an der Reihe. Geworden ist es eine mehr als 200 Jahre alte Fichte. Das 33 Meter hohe Gehölz stammt heuer aus der Mühlviertler Gemeinde Klaffer am Hochficht, konkret aus dem Revier Holzschlag des Prämonstratenser-Chorherrenstifts Schlägl.

"Ein schön beleuchteter und festlich geschmückter Baum gehört zur Vorweihnachtszeit dazu. Gerade in diesem Jahr haben sich die Wienerinnen und Wiener einen besinnlichen und erholsamen Advent verdient. Der Baum ist ein Zeichen dafür, dass die Stadt auch schwere Zeiten meistern kann und durch Zusammenhalt und Miteinanders stärker wird", sagte Ludwig.

Auch sein Amtskollege aus Oberösterreich betonte: "In diesen herausfordernden Zeiten und in einem Jahr, in dem kaum etwas so ist, wie es unter normalen Umständen sein sollte, freut es mich besonders, dass wir mit unserem Geschenk aus Oberösterreich den Wienerinnen und Wienern eine Freude bereiten können." Die Fichte solle als Weihnachtsbotschafterin fungieren.

Geschmückt wurde der Baum von den "Beauty-Docs" der Wiener Stadtgärten, hieß es. Es sind zwar am Rathausplatz keine Stände geöffnet, der Wiener Weihnachtstraum jedoch erstrahlt ab Samstag ebenfalls. Was bedeutet: Auch der berühmte Herzerlbaum erfreut ab sofort wieder die Besucherinnen und Besucher.