"Der Canalettoblick" im Belvedere

Das Belvedere nimmt sich den "Canalettoblick" vor - und betritt mit der kleinen, stark kondensierten Ausstellung, die ab Freitag im Oberen Belvedere zu sehen ist, akut politisches Terrain: Veduten des 18. Jahrhunderts führen schnurstraks zu Renderings von heute - und zum umstrittenen Heumarkt-Projekt.

“Es ist eine Ikone der Kunstgeschichte, der Wiener Stadtgeschichte und heute ein Reizwort”, bekundete Generaldirektorin Stella Rollig bei einer Presseführung. “Sie werden aber weder in der Ausstellung noch von uns ein Urteil bekommen”. Erst am Dienstag entschied die UNESCO, das Welterbeprädikat dem Wiener Zentrum zunächst nicht abzuerkennen, ausgestanden ist die Debatte rund um die Höhe des geplanten Wohnturms am Heumarkt aber längst nicht.