Der Berg ruft! Willkommen zur Lehrlingsmesse

Vorarlbergs erste Lehrlingsmesse am Berg ist ein neues Veranstaltungsformat der Vorarlberger Nachrichten und von VOL.AT, um Lehrbetriebe und Schülerinnen und Schüler in lockerer Atmosphäre einander näher zu bringen.

Der besondere Clou dabei: Die Aussteller und Besucher begeben sich nicht in eine übliche Messehalle, sondern auf über 1401 Meter Höhe, um sich in einer etwas anderen Location kennenzulernen und auszutauschen: nämlich am Muttersberg in Bludenz. Startschuss ist am Freitag, dem 5. Oktober ab 9 Uhr. Dann öffnen sich für die Jugendlichen und ihre Familien im Tal die Gondeltüren. Darin treffen sie auf Lehrlingsausbildner aus unterschiedlichen Branchen und haben die Möglichkeit, erste Kennenlerngespräche zu führen. Der Zustieg in die Gondeln erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Die Berg- und Talfahrt sowie die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist kostenlos.