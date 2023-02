"Der Arbeitskräftemangel ist derzeit massiv"

In sämtlichen Branchen wird händeringend nach geeignetem Personal gesucht.

Der Fachkräftemangel und die Suche nach Lösungen bringt sowohl die Politik als auch die Wirtschaftstreibenden immer mehr in die Bredouille. Über die Hintergründe und die zähe Personalsuche für seine Kunden spricht Personalberater Kathan (Kathan & Sepp) am Dienstag in "Vorarlberg LIVE".