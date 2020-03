Der Arbeitgeber als Vermieter

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Firmen und Betriebe erfinderisch sein, umqualifiziertes Personal für sich zu gewinnen. Dazu zählt auch, schnell und unkompliziert geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Vor allem bei potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland ist das ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Hier greift die „Coliving. Villas“-Idee der Plattform V. Fachkräften, die eine Jobzusage bei einem Vorarlberger Unternehmen haben und von auswärts herziehen, möchte das Innovationsnetzwerk mit seinen über 40 Mitgliedsunternehmen einen Startwohnraum für maximal sechs Monate bieten. Zusätzliche Unterstützung für das Konzept, das in einer unternehmensübergreifenden Arbeitsgruppe entwickelt wurde, kam von der Wirtschaftskammer Vorarlberg und der Industriellenvereinigung. Bei Plattform V ist man überzeugt von der Idee: „Mit den ‚Coliving.Villas‘ haben wir eine Win-win-win-Situation. Fachkräfte profitieren davon genauso wie ihre Arbeitgeber und nicht zuletzt die Vermieter im Ländle“, erklärt Christoph Sorg von der Plattform V. So können die neuen Kolleginnen und Kollegen ohne Wohnungssuche und Umzugsstress ganz unkompliziert im ungewohnten Umfeld starten. Es gibt ausschließlich „Allin- Mieten“, in denen sämtliche Betriebskosten, Reinigung und WLAN bereits enthalten sind. Zudem haben sie durch die Mitbewohner direkt Zugang zu Gleichgesinnten, können sich austauschen oder gemeinsam auf Erkundungstour gehen. „Die Mieter bekommen dadurch mehr Zeit, sich einzuleben, fühlen sich gut aufgehoben und sind entspannter – davon profitiert wiederum der Arbeitgeber, der daneben nicht selbst Zeit in die Wohnungssuche investieren muss und eventuell vorhandene Betriebswohnungen besser auslasten kann“, führt Projektleiterin Katharina Fuchs aus. Vermieter schließlich können mit Kautionssicherheit, einer professionellen, verlässlichen Abwicklung und vor allem einer kurzen Mietdauer von maximal sechs Monaten rechnen. „Damit haben wir ein wirkungsvolles Mittel zur Bekämpfung des Leerstands im Ländle“, ist Fuchs überzeugt. Sieben „Coliving. Villas“ gibt es bereits im Ländle, unter anderem in Dornbirn, Feldkirch, Lochau und Lingenau. Weitere sollen bald folgen. Mehr Infos gibt es auf der Website der Plattform unter www.coliving.villas.