Der Alte Rhein ruft nach Ihrer Unterstützung

Hohenems, Altach, Mäder und Lustenau haben aufregende Neuigkeiten! Der Alte Rhein wurde als eine von nur drei Regionen in Vorarlberg für das ORF-Format „9 Plätze 9 Schätze“ nominiert.

Ein erfrischendes Bad in ungestörtem Naturraum, einer unvergleichlichen Ruheoase. Inspirierende Spaziergänge, Grillabende mit Freunden oder einfach nur das Genießen des Sonnenuntergangs am Ufer. Joggen, Schwimmen, Radfahren, Fitnessparcours, Angelsport, Tauchen und vieles mehr – der Alte Rhein bietet unzählige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und das Leben zu feiern.

Am Alten Rhein tauchen Sie ein in die reichhaltige Geschichte und erleben Kunst- und Kulturveranstaltungen in einer spektakulären Naturkulisse, wie beispielsweise das Szene OpenAir oder das Theater im Kies. Sie finden Ihre innere Ruhe und Entschleunigung in unserer Naherholungs- und Rückzugsoase – quasi direkt vor der Haustür. Er vereint eine beeindruckende Vielfalt an Kunst, Kultur, Natur und Freizeitaktivitäten.