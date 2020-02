Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Überwiegend mäßige Lawinengefahr - in höheren Lagen kleinräumig frischen Triebschnee beachten.

Beurteilung der Lawinengefahr:

In höheren Lagen besteht überwiegend mäßige Lawinengefahr. Kleinräumig frischer Triebschnee ist heute die Hauptgefahr. Gefahrenstellen befinden sich in kammnahem Steilgelände der Expositionen West über Nord bis Südost, hinter Geländekanten und in eingewehten Rinnen und Mulden. Kleine Schneebrettlawinen sind dort teilweise von einzelnen Wintersportlern auslösbar. Ältere Triebschneeansammlungen sind am ehesten in hochgelegenen, sehr steilen Schattenhängen an Übergangsbereichen von wenig zu viel Schnee mit grosser Zusatzbelastung störbar. An stark besonnten Steilhängen sind im Tagesverlauf Lockerschneerutsche zu erwarten. An steilen Wiesenhängen sind weiterhin Gleitschneelawinen möglich. Gleitschneerisse weisen auf solche Gefahrenstellen hin.