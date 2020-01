Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Beurteilung der Lawinengefahr:

Gleitschnee: Trotz Temperaturrückgang sind an steilen, glatten Wiesenhängen zwischen ca. 1600 m und ca. 2400 m zu jeder Tages- und Nachtzeit vereinzelt kleine bis mittlere Gleitschneelawinen möglich. Risse in der Schneedecke weisen auf solche Gefahrenbereiche hin.

Schneedecke / Allgemeines:

Die obersten Schichten der Schneedecke sind an Schattenhängen und in Bereichen ohne Wind- und Strahlungseinfluss meist noch pulvrig. Sonnseitig ist die oft verharschte Schneedecke mit wenig Neuschnee dieser Woche überschneit. Die Schneedecke ist insgesamt überwiegend gut verfestigt. Frische und ältere Triebschneeansammlungen sind vor allem im Hochgebirge vereinzelt noch störanfällig. In hochgelegenen Schattenhängen sind vom Frühwinter teilweise ungünstige, kantige Schichten eingelagert und Lawinen können vereinzelt bis an diese Schichtgrenze durchreißen. Vor allem an steilen Grashängen und Böschungen wurden vereinzelt noch Gleitschneerisse und Gleitschneelawinen beobachtet. Solche sind schwierig einzuschätzen.