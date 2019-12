Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Mit Neuschnee, Wind und Regen erhebliche Lawinengefahr.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es besteht verbreitet erhebliche, in höheren Lagen regional große Lawinengefahr. Frischer, störanfälliger Triebschnee und der Neuschnee sind dabei die Hauptgefahr. Gefahrenstellen liegen vor allem oberhalb der Waldgrenzen im kammnahen Steilgelände, hinter Geländekanten sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Mittlere, teilweise auch große Schneebrettlawinen können bereits von einzelnen Skifahrern ausgelöst werden. Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche erfordern Erfahrung in der Lawinenbeurteilung. Die Lawinenwarndienste mahnen Wintersportler zu größter Vorsicht.

Mit weiteren Schneefällen sind in den neuschneereichen Regionen weiterhin auch spontane Lawinen möglich. Vor allem in Bereichen mit Regeneinfluss sind an glatten Wiesenhängen und Böschungen kleine bis mittlere Nass- und Gleitschneelawinen möglich.

Regionale Gefahrenstufen - Landeswarnzentrale Vorarlberg

Schneedecke / Allgemeines:

Bis heute morgen gab es verbreitet 15 bis 20 cm, am Arlberg und im Kleinwalsertal 20 bis 40 cm Neuschnee - lokal und in höheren Lagen auch mehr. Bis in den Waldgrenzbereich fiel dabei zeitweise starker Regen. In Hochlagen führte oft kräftiger bis stürmischer Wind aus vorwiegend W-NW zu umfangreichen Verfrachtungen. Vor allem oberhalb der Waldgrenze entstanden somit weitere, frische und störanfällige Triebschneeansammlungen. Der Neu- und Triebschnee der vergangenen Tage liegt auf unterschiedlichen Altschneeoberflächen. Die Verbindung zu diesen und innerhalb teilweise ungünstiger Zwischenschichten (Graupel) ist daher an vielen Steilhängen mit zunehmender Seehöhe nur mäßig bis schwach. Exponierte Bereiche und Kuppen sind oft abgeweht, windberuhigte Steilhänge, Rinnen und Mulden mit Triebschnee verfüllt. In hochgelegenen Schattenhängen sind vom Frühwinter teilweise auch ungünstige, kantige Schichten eingelagert und Lawinen können bis an diese Schichtgrenze durchreißen.

Alpinwetterbericht der ZAMG Tirol und Vorarlberg:

Vor allem in der Arlbergregion, im Bregenzerwald und in den Allgäuer Alpen schneit es heute zeitweise intensiv und ergiebig. Der Schneefall wird erst in der Nacht auf Donnerstag schwächer. Die Schneefallgrenze sinkt vonanfangs ca. 1200 m allmählich gegen ca. 800 m. Temperatur in 2000m: um -4 Grad. Höhenwind: stark bis stürmisch aus West bis Nordwest.

Tendenz:

Am Donnerstag bringt ein Zwischenhoch einige Sonnenstunden. Abseits gesicherter Pisten bleibt die Situation vor allem in höheren Lagen heikel.

Andreas Pecl