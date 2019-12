Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es besteht überwiegend mäßige Lawinengefahr. Kleinräumig frischer und älterer Triebschnee sind neben Schwachschichten im Altschnee die Hauptgefahr. Gefahrenstellen liegen vor allem oberhalb 2000 m, in sehr steilen Schattenhängen sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Kleine bis mittlere Schneebrettlawinen können insbesondere mit großer Zusatzbelastung und vorwiegend an Übergangsbereichen von wenig zu mehr Schnee ausgelöst werden. Mit den milden Temperaturen und Einstrahlung sind kleine bis mittlere Nassschneelawinen möglich. An glatten Wiesenhängen und Böschungen in tieferen und mittleren Lagen kann es zu kleinen Gleitschneelawinen kommen.

Schneedecke / Allgemeines:

Die milden Temperaturen führten in höheren Lagen einerseits zu Setzung und zum Spannungsabbau, in tiefen und mittleren Lagen aber auch zu einem Festigkeitsverlust der Schneedecke. Gleichzeitig schreitet dort auch der Schneedeckenabbau voran. In der Nacht auf Mittwoch wehte der Wind noch stark bis stürmisch aus südlichen Richtungen und führte im Hochgebirge erneut zu Verfrachtungen. Kämme und Kuppen sind meist abgeblasen, Rinnen und Mulden oft mit kompaktem Triebschnee verfüllt. Solcher ist mit zunehmender Seehöhe teilweise noch störanfällig. Tagsüber flaute der Föhn vorübergehend ab und legte in der Nacht in hohen Lagen wieder zu. Zusammen mit den milden Temperaturen sind in den Hochlagen harte Oberflächen entstanden. In hochgelegenen Schattenhängen sind teilweise auch ungünstige, kantige Schichten eingelagert und Lawinen können bis an diese Schichtgrenze durchreißen.

Alpinwetterbericht der ZAMG Tirol und Vorarlberg:

Der Südwind auf den Bergen zieht wieder deutlich an. Die Luft ist aber noch recht trocken, daher sollte es abgesehen von ein paar hohen Wolkenfeldern durchwegs sonnig sein. Auch bleibt es weiterhin überdurchschnittlich warm, die Frostgrenze liegt bei 2800 Meter. Temperatur in 2000m: um 4 Grad, Höhenwind: stark bis stürmisch auflebend aus Süd.

Tendenz:

Am Freitag werden im Bergland mit Föhn milde Temperaturen und zum Teil orkanartige Sturmböen erwartet. In der Nacht auf Samstag beendet eine Kaltfront aus Westen den Föhn und bringt Schnee bis in Mittelgebirgslagen. In höheren Lagen bleiben älterer Triebschnee und Schwachschichten im Altschnee die Hauptgefahr. Bis in mittlere Lagen sind mit der milden Witterung aus noch nicht entladenen Einzugsbereichen weiterhin kleine Nass- und an steilen Wiesenhängen Gleitschneelawinen möglich. Bernhard Anwander

Dieser Lagebericht stellt eine allgemeine Übersicht dar. Zusätzliche Empfehlungen der örtlichen Lawinenkommissionen oder Sicherheitsdienste sind zu beachten.