Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Mit Erwärmung zunehmend Nassschneerutsche und kleine Gleitschneelawinen.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Oberhalb ca. 2000 m besteht oft noch erhebliche Lawinengefahr. Frischer und älterer Triebschnee ist dort die Hauptgefahr. Gefahrenstellen liegen vor allem oberhalb ca. 2000 m, in eingewehten Steilhängen, Rinnen und Mulden. Kleine bis mittlere Schneebrettblawinen können bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Abseits gesicherter Pisten ist Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr erforderlich. Mit tageszeitlicher Erwärmung und Einstrahlung sind vor allem an steilen Sonnenhängen kleine bis mittlere Nassschneelawinen möglich. An glatten Wiesenhängen und Böschungen in tieferen und mittleren Lagen kann es zu kleinen Gleitschneelawinen kommen.

Landeswarnzentrale Vorarlberg

Schneedecke / Allgemeines:

Milde Temperaturen begünstigten die Setzung und Verfestigung der Schneedecke bis in mittlere Lagen. Die Schneedecke ist meist vom Wind gezeichnet. Zeitweise starker bis stürmischer Windeinfluss führte erneut zu Verfrachtungen. Kämme und Kuppen sind meist abgeblasen, Rinnen und Mulden oft mit Triebschnee verfüllt. Frischer und älterer Triebschnee liegt vor allem schattseitig auf weichen Schichten und ist störanfällig. In Schattenhängen sehr hoher Lagen sind teilweise auch ungünstige, kantige Schichten eingelagert und Lawinen können bis an diese Schichtgrenze durchreißen. Unterhalb der Waldgrenze ist die Schneedecke feucht. Durch nächtliche Abkühlung und Windeinfluss ist oft eine Kruste vorhanden, welche untertags wieder aufweicht.

Alpinwetterbericht der ZAMG Tirol und Vorarlberg

Es wird überwiegend sonnig und sehr mild. Nur hohe Wolken weit über den Gipfeln ziehen durch. Die Nullgradgrenze steigt bis auf 3100 m. Temperatur in 2000m: 0 bis 9 Grad, Höhenwind: stark bis stürmisch aus Südwest bis Süd.

Tendenz

Es bleibt recht sonnig, mild und im Gebirge oft stürmisch. In höheren Lagen bleibt Triebschnee die Hauptgefahr. Bis in mittlere Lagen sind mit der milden Witterung weiterhin kleine Nass- und an steilen Wiesenhängen Gleitschneelawinen möglich.