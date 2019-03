Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Alpinwetterbericht

Am Vormittag setzt sich die Sonne gegen Nebel und Restwolken in den Tälern durch. Für den Rest des Tages bleibt es trocken und recht sonnig. Von der Schweiz her ziehen am Nachmittag in höheren Luftschichten einige Wolkenfelder durch. Temperatur in 2000m: -10 auf -5 Grad, Höhenwind: schwach bis mäßig aus Nordwest.