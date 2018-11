Der Advent bringt neue Kindermedien

In der Stadtbücherei Dornbirn gibt es neue Angebote für Kinder.

Dornbirn. In der Stadtbücherei sind die süßen Tonies eingezogen. Bekannte und beliebte Kinderhörspiele, wie z. B. Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Wickie, Die Olchis, etc. werden mit der passenden Toniefigur abgespielt. Einfach auf die Toniebox – stellen und los geht’s. Gerade richtig zur Adventszeit gibt es ab sofort neben vielen neuen Toniefiguren auch zwei Tonieboxen zum Ausleihen in der Stadtbücherei Dornbirn.