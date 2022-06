Der A1eSport Hub RP5 im Herzen von Dornbirn

Die Heimat der Vorarlberger eSport-Szene.

Mitten in Dornbirn, gegenüber dem Rathaus befindet sich das von außen unscheinbare, aber bis zur Decke mit modernster Technik gefüllte Vereinsheim von West Austria Gaming. Das Vereinsheim, welches von den Mitgliedern auch liebevoll „Homebase“ genannt wird, fungiert gleichzeitg als A1eSport Hub von denen es in Österreich aktuell vier Stück gibt, zwei befinden sich in Wien, einer in Salzburg und der letzte eben in Vorarlberg.