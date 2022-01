Der 16. Wiener Bezirk als E-Auto-Hochburg dank Leasingfirma

Der Wiener Gemeindebezirk Ottakring hat 2021 die Zulassungsstatistik der reinen Elektroautos im bundesweiten Bezirksvergleich aller Pkw-Neuzulassungen angeführt. 41 Prozent aller Neuzulassungen entfielen dort auf Stromer. Das liegt allerdings nicht daran, dass im 16. Bezirk das Elektroauto genauso präsent ist die wie bekannte Biermarke, sondern an Österreichs größter Elektroauto-Leasingfirma Instadrive, die ihren Firmensitz in Ottakring hat.

Rund 2.000 E-Autos insgesamt, davon 1.000 in Ottakring, bietet die im Jahr 2017 von zwei Österreichern gegründete Firma an, derzeit wird an der Auslandsexpansion gearbeitet. In der Region Deutschland-Österreich-Schweiz ist die Leasingfirma bereits vertreten. Im Gegensatz zum Kaufmarkt bei den Elektroautos, wo nur knapp ein Fünftel der Neuzulassungen an Private geht, teilen sich die Leasingnehmer bei Instadrive zu 50 Prozent auf Privatpersonen und 50 Prozent auf Klein- und Mittelbetriebe auf, so Geschäftsführer Philipp Halla im APA-Gespräch.