Depeche Mode zeigten in Klagenfurt keine Altersschwäche

Düster und doch sehr lebendig ging gestern die etwas über zweistündige Show unter (regen-)freiem Himmel über die Bühne des Klagenfurter Stadions: Das einzige Österreich-Konzert der seit mehr als 40 Jahren aktiven britischen Synthie-Rock-Band Depeche Mode begeisterte mit Klassikern und Titeln des neuen Albums "Memento Mori". Spätestens bei den Zugaben sangen alle mit.

Der diabolisch wirkende Frontman Dave Gahan tanzt im schwarzen Anzug elegant über die Bühne und eröffnet mit zwei Titeln aus dem neuen Album das Konzert ("My Cosmos Is Mine", "Wagging Tongue"). Bei "Walking In My Shoes" hält er kokett seine weißen Schuhe in die Kamera und hat das Publikum von Anfang an fest im Griff. Ihm zur Seite der Keyboarder und Gitarrist Martin L. Gore, mit dem Gahan als eine der vier Zugaben "Waiting For The Night" singt. Bei "Just Can't Get Enough" stimmt die euphorisierte Menge lautstark mit ein und will die Musiker nicht mehr von der Bühne lassen.