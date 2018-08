Depeche Mode, U2 und The Cure rufen

Am Samstag findet wieder die Pop & Wave Party am Spielboden statt.

Dornbirn. Lange mussten sich die Fans der Pop & Wave Party gedulden, am kommenden Samstag, den 1. September ist es aber soweit: Dann kann wieder nach Lust und Laune zu Hymnen der 80er, feinstem New Wave und Synthie Pop bis in die frühen Morgenstunden „abgetanzt werden“, wie Organisator Alex Micheluzzi verspricht.