Depeche Mode, Paul Plut und Louise Jallu am Spielboden

DJ Mutsch wird in der Spielboden-Kantine bei der 40. Ausgabe der Depeche Mode & more Party für den passenden Sound sorgen. ©cth

Diese Woche steht der Dornbirner Spielboden wieder ganz im Zeichen der Musik.

Dornbirn. Neben spannenden Kinoabenden, dreht sich diese Woche am Dornbirner Spielboden alles um Musik in seiner ganzen Bandbreite.

Preisgekrönter Jazz aus Frankreich

Mit dem Jazzkonzert von Louise Jallu erfolgt am Mittwoch, 20. März der musikalische Auftakt. Nach zwei erfolgreichen Auftritten im Birdland in Neuburg an der Donau (2021) und beim internationalen Jazzfestival Münster (2023), gastiert die in Frankreich berühmte Bandoneonspielerin diese Woche in Dornbirn. Die französische Musikerin begann mit fünf Jahren Bandoneon zu spielen und besuchte das renommierte Konservatorium in Gennevilliers, im Norden von Paris. Dort verfeinerte sie ihren innovativen und zugleich traditionsbewussten Stil und lernte ihn sowohl auf dem Bandoneon als auch auf der Partitur zum Ausdruck zu bringen.

Musikalisch hochkarätig geht es dann bereits am Donnerstag, 21. März mit Paul Plut weiter. Der österreichische Sänger, Musiker und Komponist präsentiert sein neues Album „Herbarium“. Sein neues Werk beinhaltet zehn Lieder und Fragmente, die um den menschengemachten Schrecken, die kollektive Erschütterung und die leise Vorahnung kreisen, dass gerade etwas Großes in sich zusammenbricht, das nicht mehr so leicht aufzubauen sein wird. Wie immer umgibt die Musik des Steirers dabei eine gewisse Düsternis.

Live-Konzert-Feeling mit Depeche Mode