Denzel-Chef Strassl: Typischer E-Auto-Käufer ist eine Firma

Denzel-Chef Gregor Strassl sieht die Elektromobilität in der Marktanlaufphase und plädiert für ein Nebeneinander von Verbrennungsmotoren, Elektroantrieben und Mischformen. In Summe würden künftig sieben verschiedene Antriebsformen auf den Straßen unterwegs sein. Eine Abkehr vom Auto sieht er keineswegs, vielmehr gebe es "ein Thema zwischen Stadt und Land".

Der Ausbau der Elektromobilität müsse kommen, schon alleine damit die Pkw-Hersteller die CO2-Vorgaben für ihre Flotten erfüllen können. Andernfalls drohten Strafen in Höhe von Hunderten Millionen Euro. "Hier lastet gewaltiger Druck auf den Herstellern", so Strassl im Gespräch mit der APA. Obendrein stehen noch riesige Investitionen für das autonome Fahren und das vernetzte Auto an.