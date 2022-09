Denkmal voraus: Denkmalschutz = Klimaschutz

Das diesjährige Motto des Tags des Denkmals am 25. September 2022 steht über einem spannenden und abwechslungsreichen Programm, das zeigt, auf welche Weise Klimaschutz und Denkmalschutz zusammenhängen.

Historische Gebäude übertreffen in ihrer Ökobilanz oftmals Neubauten, insbesondere, wenn sie aus traditionellen Baustoffen errichtet wurden.

Auch in Hohenems öffnen historische Objekte bei freiem Eintritt ihre Türen für interessierte Besucher und zeigen, dass ihnen nicht nur Geschichte, Kultur und Kunst innewohnen, sondern auch Nachhaltigkeit eingezogen ist.

Das Jüdische Museum Hohenems bietet öffentliche Führungen zu den Bürgerhäusern im Jüdischen Viertel an, mit Besichtigung des „Hirschfeld-Hauses“. Die städtisch wirkenden Bürgerhäuser gegenüber der ehemaligen Synagoge von Hohenems wurden im ausgehenden 18. Jahrhundert von jüdischen Hoffaktorenfamilien wie den Löwenbergs oder den Hirschfelds erbaut. Seit den 1990er-Jahren stehen sie unter Denkmalschutz. Zuletzt wurde das jahrzehntelang leerstehende „Hirschfeld-Haus“ am Ende der geschichtsträchtigen Häuserzeile revitalisiert.

Die Stadt Hohenems bietet drei Wahrnehmungsspaziergänge an (Treffpunkt: Schlossplatz/Nibelungenbrunnen):

• 15 Uhr: „Der Historische Dorfkern mit dem Alten Rathaus“, mit Markus Schadenbauer: Der erste Wahrnehmungsspaziergang führt in den alten Dorfkern, rund um das unter Denkmalschutz stehende Alte Rathaus. Dabei zeigt Projekt- und Quartierentwickler Markus Schadenbauer grüne Potentiale zwischen Torbogen und Sägerviertel auf.

• 17 Uhr: „Die Kornberger Bauten von der Spanischen Villa bis zum Alten Krankenhaus“, mit Thomas Kopf: Hanns Kornberger gilt als einer der drei wesentlichsten Architekten des Jugendstils in Vorarlberg. In Hohenems steht eine stattliche Zahl an Bauten Kornbergers, die sich u. a. durch bauliche Extravaganzen, verbunden mit Heimatstildekor auszeichnen.