Denkfabrik Postgarage

Auf dem Campus V entsteht in der alten Postgarage ein neues Zentrum für digitale Innovation. Mit dem Umbau wird noch dieses Jahr gestartet. Eine zügige Umsetzung ist geplant.

Schon in den frühen 1900er-Jahren war der Bereich um die Postgaragen an der Hinteren Achmühlerstraße ein umtriebiger Platz. Unter anderem wurde dort der Grundstein einer Remise für das „Tram“, das Lustenau mit Dornbirn verband, gesetzt. Nun kehrt dort neues Leben ein: Mit dem Umbau des Gebäudes zum Standort für den Verein „Plattform für digitale Initiativen“ reagieren die Campus-Betreiber auf neue Entwicklungen der digitalen Technik.

Einziehen in die Denkfabrik werden vor allem Jungunternehmer, die den Start in die Selbstständigkeit wagen oder Institutionen mit dem Fokus auf digitale Innovationen. Sie alle können voneinander profitieren, da sie Tür an Tür arbeiten. Damit entsteht das ideale Umfeld für die Entwicklung von Geschäftsideen. Insgesamt werden die Eigentümer Stadt Dornbirn, Hypo Landesbank und PRISMA rund drei Millionen in den Umbau investieren.