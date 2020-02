Den (Traum)beruf finden

Bei der Suche nach einer Lehrstelle ist es gut, mehrere Möglichkeiten zu nutzen.

Es gibt einige Angebote, die Jugendliche nutzen können, um eine Lehrstelle zu suchen. Eine Möglichkeit für die Lehrstellensuche bieten Lehrstellenbörsen. So haben die Wirtschaftskammer und das Arbeitsmarktservice (AMS) Lehrstellenbörsen, auf denen alle offenen Lehrstellen zu finden sind, die die Unternehmen melden. Allerdings sollte das nicht die einzige Quelle für die Suche nach einem Ausbildungsplatz bleiben, da viele Unternehmen ihren Bedarf nicht über das Arbeitsmarktservice abdecken. Das AMS vermittelt etwa 30 bis 40 Prozent der offenen Stellen. Allerdings: Wenn es mit der Lehrstellensuche nicht klappt, sollten sich Jugendliche unbedingt beim AMS melden. Das AMS bietet weitere Betreuung und für die Zeit der Überbrückung Schulungen in verschiedenen Projekten an.

Fragen kostet nichts

Eine weitere Möglichkeit, eine Lehrstelle zu finden, ist direkt im Betrieb nachzufragen. Auch wenn keine Lehrstellen ausgeschrieben sind, schadet es nicht anzurufen und nachzufragen. Damit zeigen künftige Lehrlinge Eigeninitiative und Selbstständigkeit. Diese beiden Eigenschaften beweisen die Befähigung zu einer Lehre. Telefonnummern der interessanten Unternehmen stehen in den gelben Seiten des Telefonbuches. Ein Blick auf die Unternehmenshomepage lohnt sich ebenfalls: Oftmals schreiben Betriebe die offenen Stellen auf ihren Homepages aus. Auf der Suche nach infrage kommenden Betrieben ist die Lehrbetriebsübersicht der WKÖ (www.lehrbetriebsuebersicht.wko.at) hilfreich. Auf dieser Liste sind alle Betriebe aufgelistet, die derzeit oder im letzten Jahr Lehrlinge ausgebildet haben. Außerdem bekommt man einen guten Überblick, wie viele Ausbildungsplätze prinzipiell in den einzelnen Berufen vorhanden sind.

Viel hilft viel

Je mehr Menschen (Freunde, Bekannte, Verwandte) wissen, dass man auf der Suche nach einer Lehrstelle ist, desto besser. Oft ist es möglich, durch einen „Tipp“ oder Mundpropaganda zu einer Lehrstelle zu kommen.

Einen Blick in die Zeitung werfen

Ja, in Zeiten des World Wide Webs lohnt sich auch noch ein Blick in die Tages- und Wochenzeitungen oder alternativ in die Gemeindeblätter. Dort finden sich oft Anzeigen über freie Lehrstellen.

Schnuppern und schauen