Den Stress einfach herausschwitzen

Die Seele baumeln lassen, entspannen und Energie tanken, das alles lässt sich in der neuen Saunalandschaft des Val Blu bestens miteinander verbinden. Für Damen und Nachtschwärmer gibt es dabei ein ganz besonderes Angebot.

Die neue Saunalandschaft des Val Blu bietet für Wellnessbegeisterte genau den richtigen Ort, um Körper und Geist für die kalte Jahreszeit zu stärken. Ob eine schweißtreibende Sitzung in der Finnischen Sauna mit anschließendem Kältebad, entspanntes Schwitzen im gemäßigten Dampfbad, oder in der einzigartigen Teichsauna einfach mal die Seele baumeln lassen – ein Besuch im Val Blu sorgt auf jeden Fall für Erholung.

„Ein Besuch in unserer neu gestalteten Saunalandschaft soll eine kleine Flucht aus dem Alltagsstress sein. Daher war es uns wichtig, dass das Ambiente einen Wohlfühlcharakter ausstrahlt, der zum Entspannen einlädt. Bei der Neugestaltung der Saunaanlage haben wir deshalb großen Wert auf natürliche, nachhaltige Materialien und ein harmonisches Farbkonzept gelegt. Entspannung und Erholung stehen in allen Bereichen im Vordergrund. Daher war es uns auch wichtig, ein möglichst breites Spektrum an Saunen anzubieten. Die Saunalandschaft des Val Blu soll ein Rückszugsort sein, an dem die Besucher dem Alltagsstress entfliehen und neue Kraft tanken können“, beschreibt Geschäftsführer Jakob Glawitsch das Konzept der Saunaanlage.