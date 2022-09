Den Mutigen gehört die Welt!

Entschlossen haben sich drei Vorarlberger Frauen ins Abenteuer Unternehmertum ­gestürzt und eigene Start-ups gegründet. Ihre Beweggründe waren unterschiedlich, ihre Erfahrungen sind das auch. Was sie aber alle eint, ist das Ziel, ihre Visionen zu verwirklichen – allen Unkenrufen zum Trotz.

Blumige Pyjamas.

„Heute vertreibe ich selbst entworfene, hochwertige Nachtwäsche mit naturgetreuen Blumenprints online, aber auch via Pop-up-Stores österreichweit und im Verkaufsraum in Egg. Wichtig ist mir die faire Fertigung, die in Österreich und Deutschland stattfindet“, so Claudia. Die Wachstumskurve steigt stetig, die Pyjamas kommen an – das müssen auch die Skeptiker, die aufgrund der Muster, der Farben und des Preises Unheilvolles unkten, zugeben. „Ich kann Unternehmerinnen nur den Rat geben, immer auf dem Weg zu bleiben. Wenn man für eine Idee brennt, gelingt das auch.“

Insektenkulinarik.

Die Passion von Anja Sieghartsleitner sind Insekten – die 36-jährige Food-Spezialistin bringt diese schmackhaft zubereitet auf den Teller und gibt Kochworkshops. „Jetzt spinnt sie komplett – diesen Satz hab ich schon einige Male gehört. Nicht alle waren sofort von meiner Idee mit dem Kochstudio begeistert. Aber ich wollte den Menschen – nicht nur, aber auch – die Vorzüge von Insekten als leckeres und nachhaltiges Nahrungsmittel näherbringen“, erzählt Anja, die ihren Master in Food and Drink Innovation in Schottland machte. Ihre Beharrrlichkeit hat sich ausgezahlt, denn ihr gelang die „Insektifizierung“ der Zweifler – mit ihrem Start-up Luculla Culinaria schaffte sie 2019 einen Senkrechtstart. Für einen Einbruch des Geschäftes sorgten allerdings die Lockdowns infolge der Corona-Pandemie. In Vollzeit betreibt sie ihr Kochstudio in Sulz daher noch nicht, auch wenn die Buchungslage der Kochkurse erneut sehr gut ist. Fakt ist: Die Botschafterin für Insektenkulinarik, wie sie sich selbst nennt, hat den Nerv der Zeit getroffen. Dabei ist ihr Trend und Lifestyle gar nicht so wichtig. Ihr Anliegen sei es vielmehr, einen Beitrag zur Rettung des Planetens zu leisten. „Wir werden in Zukunft nicht nur unsere Mobilität überdenken müssen, sondern auch unsere Ernährungskultur“, sagt die Start-up-Gründerin und erklärt, dass Insekten nicht nur proteinreich sind, sondern auch sehr umweltfreundlich gezüchtet werden.