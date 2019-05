Den Langfingern die Diebestour verwehren

Sicherheit am und ums Haus ist ein Gebot der Stunde. Vor allem Türen und Fenster sollten entsprechend aufgerüstet werden. Experten empfehlen, bei Neu- oder Umbau direkt in sogenannte Sicherheitstüren zu investieren.

Insgesamt gibt es hier sechs Widerstandsklassen. Je höher die Klasse, desto größer ist der Schutz für das Zuhause. Versicherungen akzeptieren übrigens häufig nur Türen ab der Widerstandsklasse 3 als Sicherheitstür. Wer nicht gleich in eine Sicherheitstür investieren will, kann die Eingangstür neben Scherengittern oder Sicherheitsrollläden auch mit Sicherheitsschlössern nachrüsten. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. So können etwa Mehrfachverriegelungen nachträglich eingebaut werden. Oder aber an entscheidet sich für Zusatzschlösser wie Querriegelschlösser, die an Türen mit tragfähigen Türbändern montiert werden können. Eine weitere Möglichkeit sind Magnetschlösser, die das Visier sichern oder aber es werden elektronische Sicherungen (akustische Trittmatte, Alarm-Türstopper) angebracht. Auch ein aufbohr-, nachsperr- und abreißsicherer Sicherheitszylinder schützt in Kombination mit einem Sicherheitsbeschlag gegen unbefugte mechanische Manipulation und sorgt für erhöhten Einbruchschutz.