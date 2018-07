„Den Künstler Böhm greife ich nicht an“

Nikolaus Habjan beschäftigt sich mit dem berühmten Maestro.

Der Dirigent Karl Böhm hatte mehrmals Konzerte im Rahmen der Bregenzer Festspiele dirigiert. „Böhm“ heißt das Stück von Paulus Hochgatterer, das Nikolaus Habjan mit seinen Puppen umsetzte.

Eine davon, die zentrale Figur, gleicht der Physiognomie nach dem alternden Dirigenten. „Für mich ist er es nicht“, sagt Nikolaus Habjan, der eine weitere Ebene einbaute, wobei selbstverständlich außer Zweifel steht, dass das Stück von Karl Böhm (1894–1981) handelt, von seiner Mitläuferrolle in der Zeit der Nationalsozialisten, den Anbiederungen, dem konkreten, schriftlich dokumentierten Befürworten des Anschlusses Österreichs an Nazi- Deutschland. Die künstlerischen Leistungen des Maestro, dessen musikalische Arbeit als stilbildend gilt, stellen Hochgatterer und Habjan dabei nicht in Frage, wiewohl das menschliche Bild, das der Theatermacher und Regisseur von Böhm hat, „nicht so gut aussieht“.

Habjan verweist dabei auf den Briefverkehr zwischen Böhm und dem Reichsdramaturgen Rainer Schlösser, nach dessen Lektüre man ausschließen könne, dass Böhm unter Zwang gestanden sei, in einigen Aspekten – genannt sei etwa das Völkische – teilte er vielmehr die Ideologie des Nationalsozialismus. Mittlerweile bekunden auch die Salzburger Festspiele Geschichtsbewusstsein. Das zentrale, nach dem Dirigenten benannte Festspielhaus-Foyer ist mit dem Vermerk versehen, dass Böhm ein „politisch fatal Irrender“ gewesen ist.

Erschüttert hatte Nikolaus Habjan, der in letzter Zeit Opern wie „Oberon“ oder Schauspielklassiker wie „Nathan der Weise“ inszenierte, und mit dem aufrüttelnden Stück „F. Zawrel“, das von Euthanasie-Morden in der Nazi-Zeit handelt, weithin bekannt wurde, vor allem auch der Briefwechsel zwischen Karl Böhm und dem Komponisten Richard Strauss, der Ignoranz gegenüber dem Leid der Menschen in den Kriegsjahren zum Ausdruck bringt.

Biografie genau ansehen

Habjan (geb. 1987) ist Grazer. Die Gründe für die intensive Beschäftigung mit dem aus Graz stammenden Dirigenten liegen auf der Hand. Nach wie vor ist die Straße auf dem Schlossberg nach dem Künstler benannt und das werde, wie Habjan mutmaßt, wohl so bleiben, auch wenn sich eine Kommission gerade mit Straßennamen in der Stadt beschäftigt hat, die im Sinne einer Vergangenheitsaufarbeitung zu hinterfragen sind. Eine Auszeichnung der Stadt sei immerhin still und leise umbenannt worden, sie heißt nun nur noch Interpretations-Preis, der Name Karl Böhm wurde gestrichen.

„Den Künstler greife ich nicht an und ich will ihn auch nicht angreifen, ich appelliere aber dafür, sich die Biografie genau anzusehen“, erklärt Habjan, der selbst als Schauspieler auf der Bühne stehend und alle Puppen führend, auch die Eitelkeit des Dirigenten thematisiert, die sich zuweilen zu Egozentrik auswuchs.