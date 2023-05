Den Kräutern auf der Spur

Der Obst- und Gartenbauverein Lustenau hat eine Wildkräuterwanderung entlang des Alten Rheins veranstaltet.

Lustenau Der Obst- und Gartenbauverein hat zum ersten Mal einen Kräuterspaziergang in sein Jahresprogramm aufgenommen. Die zwei Kräuterpädagoginnen Iris Hollenstein und Sabine Simon führten die 22 Interessenten vergangene Woche fachkundig entlang des Alten Rheins, wo sie eine Vielzahl an Kräutern entdeckten und lernten, wie diese früher eingesetzt wurden. Auch heute noch werden die heimischen Kräuter gerne in der Küche verwendet, denn sie sind nicht nur ein besonderer Gaumenschmaus, sondern auch reich an Vitaminen und Mineralstoffen.

Was alles mit den verschiedensten Kräutern kulinarisch gezaubert werden kann, demonstrierten die zwei Expertinnen beim gemütlichen Ausklang in einem der Schrebergärten am Alten Rhein. „Mit Zutaten, die rund ums Haus wachsen, haben wir euch Wildkräuter-Frischkäse-Pralinen zubereitet“, so Simon. Dafür wurde der Frischkäse mit Wurzeln der fein gehackten Knoblauchsrauke und der wilden Möhre vermengt, mit Zitronen- und Orangenschalen sowie Parmesan verfeinert und anschließend in verschiedenen Wildkräutern gewälzt. Ein Highlight für die Kursteilnehmer war die Brennnessel-Wähe und selbst gemachtes Brot mit verschiedenen Kräutersalzen. Iris Hollenstein brachte zudem einen eigens angesetzten Waldmeisterapfelsaft mit und verdeutlichte, dass in unserer Natur wahre Kräuterschätze nur darauf warten, von uns entdeckt und genutzt zu werden. bvs