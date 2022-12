Den Klostertaler Winter genießen!

Pures Skivergnügen im Familien- und Naturschneeparadies Sonnenkopf im Klostertal.

Im Skigebiet Sonnenkopf kommen sich Sonne und Schnee viel näher als sonst irgendwo. Das weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus bekannte und beliebte Familienskigebiet Sonnenkopf liegt direkt am Fuße des weltbekannten Arlbergs und ist sehr angenehm und äußerst stressfrei über die Arlberg Schnellstraße (S16) mit eigener Ausfahrt erreichbar. Durch die günstige Höhenlage (bis 2300 m) ist dieses einzigartige Naturschneeparadies bis ins späte Frühjahr hinaus als äußerst schneesicher bekannt. Insider wissen die hervorragende Schneequalität besonders zu schätzen.

Skifahren, carven, boarden, ...

Mit seinem tollen Pistenangebot hat sich der Sonnenkopf zu einem sehr beliebten Treffpunkt für alle begeisterten Wintersportler(innen) entwickelt. Ob Anfänger(in) oder Könner(in), am Sonnenkopf findet jede(r) sein ganz persönliches Skierlebnis. Die längste Piste, die Vermalenabfahrt ist mit einer Länge von 11 km eine wirkliche Herausforderung. Zwischen dem Start am Glattingrat und dem Ziel an der Talstation liegen über 1300 m Höhenunterschied. Die sehr selektive und äußerst anspruchsvolle schwarze Piste ins sogenannte „Bäraloch“ ist ca. 1,5 km lang. Mit einer Neigung zwischen 60–70 Prozent zählt dieser Steilhang zu einer der steilsten Pisten Österreichs. Mit Sicherheit eine Herausforderung, auch für geübte Wintersportler(innen).

Freeriden

Das Skigebiet Sonnenkopf zählt neben seinem tollen Familienangebot auch zu einem der schönsten Freeride-Gebiete überhaupt. Backcountry-Fans kommen auf den frisch verschneiten Tiefschneehängen voll auf ihre Kosten.

Rodelbahn

Eine tolle und atemberaubende Rodelbahn rundet das attraktive Freizeitangebot am Sonnenkopf ab. Die Rodelbahn führt von der Berg- zur Mittelstation und ist mit einer Länge von zwei Kilometern und mehreren Steilstücken eine absolute Bereicherung im Skigebiet. Ein Rodelverleih befindet sich direkt an der Talstation der Sonnenkopfbahn.

Winterwanderwege

Für alle Naturfreunde gibt es gleich drei wunderschöne Winterwanderwege am Sonnenkopfplateau. Der sieben Kilometer lange Wanderweg zum Gipfelkreuz am „Muttjöchle“ zählt dabei zu einem der schönsten Winterwanderwege überhaupt. Entlang der Wanderwege laden gemütliche Ruhebänken zum Entspannen und Verweilen ein. Tanken Sie Kraft und Energie in der Stille der Natur.

Gastronomie

In den drei Bergrestaurants kommen all jene voll auf ihre Kosten, die freundliche Bedienung, typisch österreichische Gemütlichkeit und kulinarische Genüsse in traumhafter Kulisse genießen möchten. Das Bergrestaurant mit seinen großen Sonnenterrassen in unmittelbarer Nähe zur Bergstation gelegen, lädt zur gemütlichen Einkehr ein.

Das Servicerestaurant „Muttjöchle, welches ebenfalls über eine sehr schöne Panoramaterrasse verfügt, ist über den Winterwanderweg „Muttjöchle“ gut und äußerst angenehm zu Fuß erreichbar. Freunde der deftigen Hausmannskost finden diese in der urigen Bündthütte, direkt an der Talabfahrt gelegen. Ein beliebter Treffpunkt für alle Après-Ski-Freunde ist die KELOBar, die sich in unmittelbarer Nähe zur Talstation der Sonnenkopfbahn befindet. Dort findet jeder erlebnisreiche Skitag einen tollen, gemütlichen und unterhaltsamen Ausklang.

Daten und Fakten