Den Frauen eine Stimme geben

Benefizaktionen der Soroptimist Clubs Dornbirn und Bregenz/Rheintal helfen dabei.

„Aber noch längst nicht alle wissen, was wir machen“, ist sich die Dornbirnerin Brigitte Ölz, Schatzmeisterin bei Soroptimist Bregenz/Rheintal bewusst. Sie erklärt, dass sich der Name ableitet vom Lateinischen Sorores Optimae, was soviel bedeutet wie „die besten Schwestern“. Gutes tun steht im Mittelpunkt. „Ohne ehrenamtliche Tätigkeit könnte ich mir mein Leben in der Pension nicht vorstellen“, so Ölz. Sie gibt ein konkretes Beispiel. Mädchen in Mali/Afrika beenden die Schule mit 12 Jahren. Sie müssen arbeiten oder werden verheiratet. „Wir finanzieren für 800 Mädchen drei weitere Schuljahre und ermöglichen ihnen so den Weg in eine Berufsausbildung“, beschreibt Ölz das Projekt.