Den Fokus auf Zukunftsmärkte setzen

Die ALPLA Group, Spezialist für Verpackungslösungen und Recycling, hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2021 auf vier Milliarden Euro gesteigert. Der weltweite Personalstand stieg auf über 22.100.

Außer durch Investitionen ins Recycling und in die Entwicklung biobasierter und biologisch abbaubarer Kunststoffe expandierte das Unternehmen durch Akquisitionen und Beteiligungen. Für die Zukunft setzt man verstärkt auf Verpackungen für den Pharmamarkt.

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren stark international aufgestellt, in die Kreislauffähigkeit von Kunststoff sowie in neue Technologien und Materialien investiert und 2021 einen neuen Umsatzrekord erzielt. Diese positive Entwicklung wollen wir nachhaltig und langfristig absichern“, betont ALPLA-CEO Philipp Lehner. Mit einer Umsatzsteigerung von 8,4 Prozent auf vier Milliarden Euro wurde das Vorjahr deutlich übertroffen.

Ausblick 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Wachstum von drei bis fünf Prozent anvisiert. „Zahlreiche Projekte und Zukäufe in den USA, Mexiko, der Region Asia Pacific (APAC) und Westeuropa ermöglichen uns die Stärkung bestehender und den Einstieg in neue Produkt- und Marktsegmente“, so Lehner. Mit der Anfang 2022 neu in Betrieb gegangenen Region APAC erweitert ALPLA zudem die Reichweite seiner branchenführenden Formentechnologie am wachsenden asiatischen Markt und forciert den Ausbau der Kreislaufwirtschaft in der Region.

Recycling gewinnt an Bedeutung

Seit 2021 investiert die ALPLA Group jährlich durchschnittlich 50 Millionen Euro in Recyclingaktivitäten. Bis 2025 sollen so die Wertstoffkreisläufe für Kunststoff in möglichst vielen Regionen der Welt geschlossen werden. „Die Nachfrage unserer Kunden nach hochqualitativen Rezyklaten wächst auch außerhalb Europas“, erklärt Philipp Lehner. Bis Ende 2022 wird ALPLA über eine jährliche Recyclingkapazität von über 300.000 Tonnen verfügen und erwartet in den kommenden Jahren weiteres Wachstum in diesem Bereich.

Zukunftsmarkt Pharma

Auch der neu gegründete Geschäftsbereich Pharma birgt großes Potenzial für die Zukunft. Neben einem überdurchschnittlichen Marktwachstum zeichnet sich das Segment durch eine hohe Kundenbindung aus, welche auf besondere Qualitätsanforderung seitens der Pharmaproduzenten zurückzuführen ist. „Wir haben als ALPLA Group die weltweiten Kapazitäten, die es braucht, um diesen Anforderungen gerecht zu werden“, sagt Lehner.

Meilensteine

1955: Gründung der „Alpenplastik Lehner Alwin GmbH“.

Ausbau der Recyclinginvestitionen auf jährlich 50 Mill. Euro bis 2025. 2021: Beteiligung an Biokunststoffhersteller Panara (Slowakei); Partnerschaft mit Blue Ocean Closures (Schweden) im Bereich zellulosebasierter Verschlüsse.