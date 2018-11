Den Anschluss an die Topvereine nicht zu verlieren

Nicht nur die Dornbirner hoffen am Samstag in Uri auf die Siegerstraße zurück zu finden, denn auch die Gastgeber stehen einwenig unter Druck.

Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide Teams um den Anschluss an die vorderen Ränge nicht zu verlieren. Ende September überraschten die Dornbirner mit einem relativ hohen Heimsieg im Rahmen des Schweizer Cups zu Hause gegen die Stiere, inzwischen haben die Urner in der Meisterschaft Boden gut gemacht und liegen mit einem Punkt vor den Messestädtern. Die heimstarken Stiere sind auf Revanche aus, ein Sieg wäre für beide Teams Balsam auf der Seele. Torhüter Mirantes fordert vollste Konzentration und zweihundertprozentige Mitarbeit seiner Vorderleute in der Defensive, „nur so können wir wieder zu alten Erfolgen zurückfinden.“