Demütigung eines Obdachlosen: 4 Jahre Haft für US-Polizist

Weil er einen Obdachlosen in einer öffentlichen Toilette gedemütigt hat, ist ein früherer US-Polizist im US-Bundesstaat Hawaii zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 44-jährige damalige Beamte habe den Mann im Jänner 2018 gezwungen, ein Urinal abzulecken, teilte die Staatsanwaltschaft in Honolulu am Mittwoch (Ortszeit) mit. Er wurde Medienberichten zufolge aus dem Polizeidienst entlassen.

Vor Gericht hatte sich der frühere Polizist schuldig bekannt, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Der Mann habe Gerichtsunterlagen zufolge bereits in einem früheren Fall einen Menschen gedrängt, den Kopf in eine öffentliche Toilette zu halten, um damit einer Festnahme zu entgehen, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Bei dem Vorfall war ein weiterer Polizist dabei. Ein Urteil gegen ihn steht noch aus. Medienberichten zufolge wird ihm vorgeworfen, den Fall nicht gemeldet zu haben.