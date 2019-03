Demonstrationen für Guaidó und Maduro in Venezuela

Seit Wochen liefert sich Juan Guaidó einen erbitterten Machtkampf mit dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro - jetzt hat der selbst ernannte Interimspräsident versucht, mit Protesten seiner Anhänger den Druck nochmals zu erhöhen. In der Hauptstadt Caracas gingen am Samstag Tausende für ihn auf die Straße. Aber auch Maduro trommelte erneut seine Anhänger zusammen.

Im Kräftemessen mit der Regierung hat Guaidó bei der Kundgebung zu einem landesweiten Marsch auf Caracas aufgerufen. Vor tausenden Anhängern in der venezolanischen Hauptstadt kündigte der selbsternannte Übergangspräsident am Samstag eine Rundreise durch das Land an, an deren Abschluss er das Datum für den Marsch bekannt geben werde.