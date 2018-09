Demonstration für menschliche Asylpolitik in Wien

1.100 Personen haben laut Angaben der Polizei am Donnerstag in Wien für eine menschliche Asylpolitik demonstriert. Anlässlich der Konferenz zu Sicherheit, Migration und Entwicklung der EU-Innenminister hatte die Plattform für eine menschliche Asylpolitik zu einer Kundgebung unter dem Motto "Baut Brücken, nicht Mauern" aufgerufen.

So lautete auch die Aufschrift eines 50 Meter langen Banners, das auf der Reichsbrücke in Wien entrollt wurde. Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen Österreich forderte in seiner Ansprache von der Europäischen Union in Anspielung auf den Slogan “Ein Europa, das schützt”, dass “zuallererst dafür Sorge getragen werden muss, für ein Europa zu sorgen, das Menschenleben schützt”. Denn, so Bachmann weiter: “Es wird über Seenotrettung gesprochen, als wäre das eine Option. Aber die Rettung von Menschenleben darf niemals optional werden.”