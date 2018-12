Demonstranten im Kongo wehren sich gegen Ausschluss von Wahl

Vor der für Sonntag geplanten Präsidentenwahl im Kongo ist es im Osten des Landes zu Ausschreitungen gekommen. Sicherheitskräfte gaben mit scharfer Munition Warnschüsse ab und setzten Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Diese setzten Reifen in Brand und griffen Ebola-Zentren an.

Einem Bewohner zufolge versuchte eine Gruppe von Demonstranten in das Büro der Wahlkommission in Beni einzudringen. Demonstranten plünderten zudem ein Ebola-Isolationszentrum in Beni. 24 Patienten flohen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte. Auch das Büro der Regierungsbehörde wurde angegriffen, die die Reaktion auf das Ebola-Virus in Beni koordiniert.