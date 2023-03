Fachlich hoch kompetent und gleichzeitig menschlich stark – Dr.in Brigitte Eggler-Bargehr, Direktorin des Rechnungshofs Vorarlberg, baut auf ein starkes Team, einen ­wertschätzenden Umgang sowie intensiven Meinungsaustauch. Ein Interview über Geld, Gelassenheit und Transparenz.

Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an den Landes-Rechnungshof Vorarlberg denken?

Das sind unsere gesellschaftliche Verantwortung, der Austausch mit den geprüften Einrichtungen und das Team im Landes-Rechnungshof: Stets präsent ist mir die gesellschaftliche Verantwortung, für die der Landes-Rechnungshof steht. Durch unsere Kontrollfunktion stärken wir das Vertrauen in Verwaltung und Politik – eine besonders wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit. Denn Demokratie braucht Kontrolle. Prägend für unsere Tätigkeit ist auch der Austausch mit Verantwortlichen der geprüften Stellen, bei denen es um Weiterentwicklung aus unterschiedlichen Blickwinkeln geht, oft verbunden mit einem intensiven Meinungsaustausch. Zu diesem Bild gehört auch das fachlich hoch kompetente und menschlich starke Team im ­Landes-Rechnungshof Vorarlberg, auf das ich stolz und für das ich dankbar bin.

Wenn Sie sich zur Prüfung ankündigen: Spürt man den Respekt und die Anspannung, der Landes-Rechnungshof könnte etwas Unangenehmes aufdecken?



Würden Sie sich selbst als streng bezeichnen und sehen Sie immer ganz nüchtern die Zahlen und Fakten?

Mein Motto ist: hart in der Sache aber fair im Umgang. Das bedeutet, dass mir ein wertschätzender Umgang wichtig ist, auch dann, wenn es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Der objektive Sachverhalt, also überprüfbare Daten und Fakten, sind die Basis für Bewertungen durch den Landes-Rechnungshof. Dabei dürfen allerdings die Rahmenbedingungen, in dem Dinge geschehen sind, nicht außer Acht gelassen werden.