Demokraten fordern Trumps Steuererklärung mit Strafdrohung

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen Finanzminister Steven Mnuchin zur Herausgabe der Steuererklärungen von Präsident Donald Trump und mehrerer seiner Firmen aus den vergangenen sechs Jahren zwingen. Der Vorsitzende des Finanz- und Steuerausschusses, Richard Neal, forderte Mnuchin am Freitag (Ortszeit) unter Strafandrohung dazu auf, sie binnen einer Woche persönlich zu überbringen.

Ein entsprechendes Dokument, eine sogenannte Subpoena, ging zugleich an den Chef der Steuerbehörde IRS, Charles Rettig. Mnuchin hatte Neal am Dienstag darüber informiert, dass er die Herausgabe der Steuererklärungen verweigere. Trump reagierte am Samstag verärgert auf den Vorstoß der Demokraten.