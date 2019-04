„Demenz geht uns alle an“

„Geh mit.“ als Bewegungsangebot für Menschen mit und ohne Demenz.

LUSTENAU Vor rund zwölf Jahren wurde die „Aktion Demenz“ ins Leben gerufen. Ein Jahr später fanden sich neun Gemeinden, die sich bereiterklärten, sich intensiv mit dem Thema Demenz zu befassen. Seither hat sich ihre Zahl deutlich vergrößert, die Aktion erreicht mit den inzwischen 25 Modellgemeinden über 60 Prozent der Bevölkerung Vorarlbergs. Projektgruppen in jeder Gemeinde setzen die für ihre Region geeigneten Maßnahmen, um den Betroffenen und ihren Angehörigen ein demenzfreundliches Umfeld zu bieten. Die Angebote und Impulse sind so unterschiedlich wie die Menschen, für die sie gedacht sind, und es bedarf einer gewissen Beweglichkeit, um auf neue Anforderungen zu reagieren. Eine davon ist „Geh mit.“ – ein geführter Spaziergang in Lustenau für Menschen mit und ohne Demenz. „Gerade bei einer beginnenden Demenz sollten Hobbys und soziale Kontakte möglichst nicht aufgegeben werden“, erklärt Silvia Benz, die diese Veranstaltungsreihe gemeinsam mit der Marktgemeinde, Cilly Reibnegger und Barbara Weber nach Lustenau gebracht hat. „Eine Aufrechterhaltung und Förderung von Interessen und Fähigkeiten stärkt das Selbstvertrauen und Wohlbefinden“, führt sie weiter aus. Auch die Lebensqualität könne dank Bewegung und geistigen Aktivitäten positiv beeinflusst werden.

6 Wochen, zwei Mal im Jahr

Beim Bewegungsangebot für Menschen mit und ohne Demenz – für Seniorinnen und Senioren, die gerne in Gemeinschaft spazieren trifft man sich wöchentlich, mittwochs, beim Kirchplatz. Eineinhalb Stunden lang führen die geschulten Altenpfleger durch Lustenau. „Wir sind auch schon mit der Rikscha Richtung Rohr gefahren“, fügt Reibnegger hinzu. Am Ende des Ausfluges gibt’s ein abschließender Einkehrschwung in ein Gasthaus. Zwei Mal jährlich finden die Spaziergänge statt. Diese Perioden dauern dann 6 Wochen an. In der Marktgemeinde Lustenau ist vorarlbergweit der größte Andrang dieser geführten Spaziergänge. Das niederschwellige Angebot soll durch die unverbindliche Einladung alle Senioren ansprechen. Aus organisatorischen Gründen bitten die ehrenamtlichen Veranstalter um Anmeldung im Sozialreferat der Marktgemeinde Lustenau (05577 8181-3005, soziales@lustenau.at).

Ziele der Aktion