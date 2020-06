Demenz-Beratungsgespräche

Für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen bieten die Gemeinden der „Aktion Demenz“ kostenlose, persönliche Beratungsgespräche an, sofern sie in Vorarlberg leben. Diese finden je nach Möglichkeit an einem geeigneten Ort oder telefonisch bzw. online statt.

Sie sind selbst betroffen oder betreuen einen Menschen mit Demenz und möchten mit einer erfahrenen Person über Ihre Situation sprechen? Gerne vermitteln wir eine Fachperson:

Kontakt für die Region amKumma

Alexandra Bereuter

Sandra Simonitsch-Hernler

Tel. 0664/88936102

E-Mail aktion.demenz@amkumma.at

Kontakt für Hohenems

Heidi Wenin

Alina Koch

Tel. 05576/7101-504

E-Mail servicestelle@hohenems.at