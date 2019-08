Demente Frau fuhrt mit Tempo 50 auf Überholspur der Autobahn

Mit konstant rund 50 km/h war am Donnerstag eine 65-jährige Autolenkerin auf der Südautobahn (A2) von Wien in Richtung Norden unterwegs - ständig am dritten und später vierten Fahrstreifen. Die Polizei folgte der Frau lange Zeit mit Blaulicht und Folgetonhorn, konnte sie aber zunächst nicht zum Anhalten bewegen. Ein Amtsarzt stellte bei der Seniorin eine schwere Demenz fest.

Die Beamten hatten die Lenkerin schließlich durch einen "künstlichen Stau" zum Stoppen gebracht. Die Frau machte einen orientierungslosen Eindruck und reagierte auf die Ansprache der Uniformierten nicht, berichtete die Polizei am Freitag. Der dementen Frau wurde der Führerschein abgenommen.

Wesentlich flotter waren zwei Männer in einem Fahrzeug auf der Südost-Tangente (A23) in der Nacht auf Freitag unterwegs. Bei einer Führerscheinübungsfahrt donnerte der Lenker auf einer Tempo-80-Strecke mit bis zu 139 km/h über den Asphalt. Beide Personen wurden angezeigt.