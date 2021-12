Dem Klimawandel den Kampf angesagt

Mit der Teilnahme am „Mission Zero“-Programm möchte sich Bludenz in den kommenden Jahren aktiv gegen die Auswirkungen des Klimawandels engagieren. Damit zündet die Alpenstadt die nächste Stufe in Sachen Nachhaltigkeit.

Bludenz geht den nächsten Schritt in Richtung klimaneutraler Verwaltung. Als Mission-Zero-Pilotgemeinde will die Stadt dabei bis zum Jahr 2035 die Klimaneutralität erreichen. Dazu werden für klimaschädliche Emissionen aus Strom- und Wärmeversorgung gemeindeeigener Gebäude und Anlagen, des Fahrzeugpools sowie der Mitarbeiter-Mobilität hohe Kompensationszahlungen geleistet. Pro ausgestoßener Tonne CO2 werden künftig 50 Euro in klimarelevante Projekte der Stadt investiert. Für das Jahr 2021 konnte so eine Summe von rund 50.000 Euro lukriert werden.

Parallel dazu unternimmt die Stadt Bludenz auch weiterhin zusätzliche Schritte im Kampf gegen den Klimawandel. Mit der Umstellung auf Vorarlberger Ökostrom, der Erstellung eines Sanierungsfahrplanes für stadteigene Gebäude und Anlagen oder auch der Schaffung von Mobilitätsalternativen für Stadt-Mitarbeiter*innen soll der CO2-Ausstoß kontinuierlich gesenkt werden. „Der Klimawandel ist eines der bestimmenden Themen, wir wollen hier nicht nur Zeichen setzen, sondern möglichst rasch Erfolge erzielen. Jeder noch so kleine Schritt bringt uns diesem Ziel näher“, betont der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann die Bedeutung von Mission Zero.

Job Bike Aktion

Mit der Job Bike Aktion, bei der den städtischen Mitarbeitern, der Umstieg vom Auto auf ein Dienstfahrrad schmackhaft gemacht wurde, setzte die Stadt bereits ein erstes Zeichen. Die Aktion fand sehr großen Anklang. Dank eines attraktiven Fördermodells von Stadt und Bund konnte so der Ankauf von knapp 30 Fahrrädern umgesetzt werden. „Mit der Aktion wird einerseits ein Anreiz für eine umweltbewusste Anreise zum Dienstort geschaffen. Zusätzlich werden mit diesem Fördermodell aber auch die regionalen Händler unterstützt. Von der Job Bike Aktion profitiert also nicht nur die Umwelt, sondern auch die Bludenzer Wirtschaft“, erklärt Tschann.

E-Schnellladesäule

Um die E-Mobilität in Bludenz weiter zu fördern, wurde im Herbst beim Rathaus eine Schnellladestation für E-Pkw installiert. Damit ist es möglich, während einer kurzen Pause zwischen 30 bis 60 Minuten ein Elektrofahrzeug aufzuladen. So soll in Zukunft der emissionsfreie Verkehr weiter an Attraktivität gewinnen.

Projektstart

Im November startete zudem ein umfassender Prozess, der die Stadt klimafit und damit im Umgang mit den Folgen, Chancen und Risiken des Klimawandels stärken soll. Dazu werden verschiedenste Beteiligte aus Blaulichtorganisationen, Verwaltungsabteilungen, aber auch zivile Stakeholder an Bord geholt, um sich mit den zukünftigen Gefahren und Risiken des Klimawandels auseinanderzusetzen. Ziel des Projektes soll ein umfassender Maßnahmenkatalog für die Stadt Bludenz sein. Auch in Hinblick auf mögliche Blackout-Szenarien wird überprüft, wo Bludenz bereits gut aufgestellt ist und wo noch nachgeschärft werden muss.

PV-Anlagen