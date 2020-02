Dem guten Ton verpflichtet

Wenn Sie kürzlich etwas gehört haben, das gut klingt, dann könnte Cornelia Baumgartner dahinterstecken.

Die Bre­genzerin ist Komponistin und Soundde­signerin, was zur Folge hat, dass sie auf die klassische Vorarlberger Frage „Was machsch o du?“ abendfüllend antworten kann. Seit sich Baumgartner nach ihrem Intermedia-Studium mit ihrer Firma Cinemear selbstständig gemacht hat, mischt sie die lokale Klang­landschaft ordentlich auf. Für „800 Jahre Feldkirch“ nahm sie mehrere Hörgeschich­ten auf, Kompositionen für Head-Werbespots stammen ebenso aus ihrer Feder wie das Sounddesign für den ill­werke vkw-Imagefilm. Auch bei der Klanggestaltung für die Sonderausstellung „Pan­taleon, Giraffe und Co.“ im Vorarlberg Museum sowie die Schau „50 Jahre Star Trek“ im Dornier Museum Friedrichshafen hatte sie ihre Finger im Spiel. Wer bei der Hypo Vorarlberg in der War­teschleife landet, darf der von Baumgartner erdachten Klangmarke lauschen. Egal ob für Film, Werbung, Kom­merz oder Kultur – wo der gute Ton erwünscht ist, kann Baumgartner helfen. Man will sich auch nicht wundern, wenn man beim gemütlichen Seespaziergang eine Frau am Ufer antrifft, die mit einer En­gelsgeduld immer wieder die Brandung oder das Geräusch im Wasser landen­der Steine mit einem Arsenal verschie­denster Gerätschaften aufnimmt. Der Aufbau und die Pflege einer eigenen Geräuschedatenbank sind fürs seriöse Sounddesign nun mal Pflicht. Es ist ein wichtiger Teil von Baumgartners Beruf, mit offenen Augen und spitzen Ohren durch die Welt zu gehen.