Dem „Falschen“ die Nase gebrochen: Mildes Urteil

28-jähriger Table-Dance-Lokalbesucher zu empfindlicher Strafe verurteilt.

Alles in allem 4800 Euro Strafe, dazu vier Monate bedingte Haftstrafe, eine Weisung zum Antiaggressionstraining und Anordnung der Bewährungshilfe. Mit all dem muss sich ein 28-jähriger Handwerker nun abfinden. Er war im April dieses Jahres wie auch mehrere andere Menschen Gast eines Bregenzer Table-Dance-Lokals. Etliche, inklusive dem Angeklagten, hatten reichlich „getankt“. Plötzlich geriet der Angeklagte in Rage und fegte mit einer wuchtigen Ausholbewegung eine Bierflasche vom Tresen.