Dem Erbe der Vorväter verpflichtet

Der Alpenverein Vorarlberg wurde vor 150 Jahren in Bludenz gegründet. Nach wie vor befindet sich die Landesgeschäftsstelle dort. Das heurige Jubiläumsjahr wird mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Veranstaltungen gebührend gefeiert.

In der Öffentlichkeit wird der Alpenverein Vorarlberg vor allem als Bergsportverein wahrgenommen. Er ist jedoch zugleich einer der größten Naturschutzvereine des Landes. Neben dem Erhalt der alpinen Infrastruktur mit Hütten und Wegen bilden der Naturschutz, aber auch die Ausbildung und Sicherheit wichtige Kernthemen. Rainer Schlattinger ist seit 18 Jahren Geschäftsführer des Alpenvereins Vorarlberg, der heuer ein rundes Jubiläum feiert.

Rainer Schlattinger: Mit der beginnenden Industrialisierung und der damit einhergehenden Landflucht und Verstädterung im 18. Jahrhundert wuchs der Bedarf der Menschen nach Ausgleich und Erholung in der freien Bergnatur. Die ersten Bergunterkünfte waren die Almen, als Bergführer dienten die Hirten und die Viehtriebwege fungierten als Zustiegswege zum Gebirge. Je mehr ‚Personen von Stand‘, die als erste das Gebirge bereisten, desto mehr veränderte sich der Blick auf das wilde Gebirge, das zuvor nur als etwas Bedrohliches wahrgenommen wurde. Der sportliche Ehrgeiz wurde immer mehr auf Erstbesteigungen gerichtet. Durch diese Entwicklung kam es zur Gründung der Alpenvereine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Rainer Schlattinger: Die Vorreiterrolle für den Vorarlberger Alpinismus wurde von prominenten Persönlichkeiten wie Otto Freiherr von Sternbach, John Sholto Douglass, Josef Andreas Ritter von Tschavoll, Otto Hämmerle und Julius Gassner übernommen. Von diesem Kreis wurde zunächst Kontakt mit dem Österreichischen Alpenverein aufgenommen. Dieser war jedoch zu zentralistisch und einseitig wissenschaftlich orientiert. So kam es 1969 zur Gründung einer eigenen Vorarlberger Sektion innerhalb des Deutschen Alpenvereins. Im ehemaligen „Schützenhaus“ in Bludenz fand übrigens die Gründungssitzung zum Zusammenschluss statt.

Die Landesgeschäftsstelle befindet sich nach wie vor in Bludenz.

Rainer Schlattinger: Der Alpenverein hat eine lange Tradition. Wir sehen uns noch immer dem Erbe unserer Vorväter verpflichtet. Diese haben mit viel persönlichem Engagement eine unglaubliche Leistung vollbracht. So war der Hütten- und Wegebau in dem bislang unerschlossenen Gebirge bereits in den 1920er-Jahren abgeschlossen. Wenn man bedenkt, welche Mittel diesen Pionieren damals zur Verfügung standen, verdient deren Leistung höchste Anerkennung.